Kulturpreis für Shirley Grimes und Meret Lüthi – Diese beiden Musikerinnen teilen sich 50’000 Franken Die Bürgi-Willert-Stiftung ehrt die Berner Musikerinnen mit einem der grössten Berner Kulturpreise. Michael Feller

Shirley Grimes, eingebernerte Irin (2018) Foto: Raphael Moser

Shirley Grimes und Meret Lüthi teilen sich den Kulturpreis 2020 der Bürgi-Willert-Stiftung, wie diese am Mittwoch bekannt gab. Die Stiftung ehrt die beiden Musikerinnen «für ihr langjähriges Schaffen und Forschen in ihren jeweiligen Spezialgebieten. Der mit 50 000 Franken dotierte Preis ist einer der grössten Kulturpreise in Bern.

Die beiden Musikerinnen prägen seit Jahren die Berner Musikszene. Seit die gebürtige Irin Shirley Grimes Anfang der 90er-Jahre nach Bern kam, steht sie auf der Bühne. Zuletzt veröffentlichte sie 2018 ihr Album «Hold on».

Die Geigerin Meret Lüthi hat vor zwölf Jahren das Orchester Les Passions de l’Ame für Alte Musik gegründet und gilt als Forscherin der Barockmusik. Sie hat zahlreiche Werke wiederentdeckt, aufgeführt und aufgenommen.

Die Preise werden am 3. Juni im Quartier- und Kulturzentrum Chez Graber im Liebefeld verliehen.