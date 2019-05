Diese Frau erinnert sich an alles

Von Silvia Aeschbach (publiziert am Wed, 15 May 2019 03:00:58 +0000)

Wissen Sie, was Sie heute vor drei Wochen gemacht haben? Nicht so ungefähr, sondern ganz genau? Ich hätte schon Mühe, mich detailliert daran zu erinnern, was bei mir vor einer Woche passiert ist. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich ein Erinnerungsvermögen wie ein Sieb habe. Tage, die mir sozusagen ins Gedächtnis eingebrannt sind, gibt es wenige. Ich erinnere mich an gewisse Geschehnisse auch nur, weil sie entweder wunderschön oder grauenhaft waren. Und dann gibt es natürlich noch die weltbewegenden Ereignisse. Wie beispielsweise den Unfalltod von Lady Diana. Am Sonntagmorgen, dem 31. August 1997, nahm ich gerade den Frühstückszopf aus dem Ofen, als ich im Radio diese schockierende Nachricht hörte. Zwei Jahrzehnte früher, am 16. August 1977, kaufte ich als Teenie das «Bravo», als die Kioskfrau plötzlich aufschrie: «Der King ist tot!»