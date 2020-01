Diese App fördert das Mobbing unter Schülern

«Bist du noch Jungfrau?» «Verschickst du Nacktbilder?» «Du bist mega das Fuckgirl.» Solche Fragen und Nachrichten bekommen Teenies über die App Tellonym. Der Name ist ein Wortspiel aus tell (englisch für sagen) und anonym. Die Plattform wird vor allem von Jugendlichen genutzt, viele im Schulalter. Sie schreiben sich Kommentare und Bewertungen – ohne sich zu erkennen zu geben. Outen muss sich hier niemand. So ­erfahre man, was andere im Geheimen über einen denken, verspricht die App.