Probleme bei Facebook, Instagram und Whatsapp

Bereits im März ist es zu einem grösseren Ausfall gekommen. Frühere Störungen bei Facebook waren mit Server- und Netzwerk-Problemen begründet worden. Die Bilder-Plattform Instagram ist ein Tochterunternehmen des weltgrössten Online-Netzwerks Facebook mit seinen inzwischen mehr als zwei Milliarden Nutzern. Auch Whatsapp gehört zu Facebook.

Zusammenlegung geplant

Facebook-Chef Mark Zuckerberg möchte, wie im Januar bekannt wurde, die drei Social-Media-Dienste zusammenlegen. Zwar sollen alle Apps weiterhin eigenständig betrieben, aber die Messaging-Infrastruktur vereinheitlicht werden.

Das Vorhaben befinde sich noch in Planung, solle aber bis Ende des Jahres – oder spätestens Anfang 2020 – umgesetzt werden. «Wir arbeiten daran, unsere Messaging-Produkte end-zu-end-verschlüsselt zu gestalten und überlegen, wie man Freunde und Familie über Netzwerke einfacher erreichen kann», kündigte Facebook in einer Erklärung an.

Konkret soll es Usern künftig dann möglich sein, Plattform-übergreifend Nachrichten zu verschicken. Facebook-User könnten dann beispielsweise verschlüsselte Messages an eine Person schicken, die nur über ein Whatsapp-Konto verfügt.