So schützen Sie Ihre Privatsphäre

Wie sehr diese Versprechungen heisse PR-Luft sind und wie viel davon ernst gemeint ist, muss sich in den kommenden Monaten zeigen – fest steht schon heute: Man muss sich selbst kümmern, wenn die Privatsphäre geschützt werden soll. Mit diesen Handgriffen ist ein erster Schritt getan.

Auf dem Handy

Kontrollieren Sie regelmässig Ihre Datenschutz-Einstellungen auf Ihrem Handy, insbesondere, wenn Sie häufig neue Apps installieren.

Das iPhone hat dafür einen eigenen Abschnitt im Einstellungsmenü. Hier lohnt es sich, alle Kategorien durchzuklicken; vielleicht haben Sie einer App, die Sie längst nicht mehr nutzen, vor Jahren einmal Zugriff auf Ihre Fotos gewährt. Besonderes Augenmerk verdienen die Ortungsdienste – hier haben Sie in iOS die Möglichkeit, den Zugriff auf den Standort nie, «beim Verwenden der App» und manchmal auch «immer» zu gewähren. Für die Option «immer» gibt es wohl in den wenigsten Fällen eine vernünftige Begründung – also wählen Sie höchstens «beim Verwenden der App».

Ganz unten in der Liste der Ortungsdienste findet sich der Menüpunkt «Systemdienste» – hier finden Sie den Unterpunkt «Wichtige Orte». Hier sammelt Apple Orte, die Sie regelmässig besuchen – wie zum Beispiel Ihr Zuhause, Ihre Arbeitsstelle oder Schule oder aber auch Ihre Lieblingsbeiz. Angeblich, um Ihnen «nützliche ortsbezogene Informationen» in eigenen Apps anzubieten. Sie können diesen Dienst deaktivieren – ich habe es vor einigen Monaten getan und keine signifikante Verschlechterung der Apple-Dienste erfahren.