Wie Facebook sich neu erfinden will

Nach zwei Jahren voller Skandale will sich Facebook radikal ändern. Das wiederholt Zuckerberg bei seiner Keynote auf der Entwicklerkonferenz F8 immer wieder. Dutzende Male beteuern der Facebook-Chef und andere Manager: «Die Zukunft ist privat.» Am Ende wirkt es so, als wolle Facebook nicht nur die Weltöffentlichkeit, sondern auch sich selbst überzeugen.

Doch wie glaubwürdig ist dieses Versprechen? Ein Mantra aufzusagen, ist das eine. Eines der wichtigsten Unternehmen der Welt komplett umzubauen, ist das andere. Die wichtigsten Ankündigungen im Überblick – und in der Analyse:

Facebook (die blaue App)

Das ändert sich: Facebooks Kernprodukt bekommt ein neues Design. Sowohl in der App als auch auf der Webseite verschwindet das markante Blau, viel Weissraum wirkt moderner und soll schneller sein.

Auch inhaltlich räumt Facebook um: Gruppen rücken ins Zentrum und erhalten einen eigenen Tab. Die Funktion «Meet New Friends» soll es ermöglichen, an Orten wie Schulen, Arbeitsplätzen oder Städten neue Freundschaften zu schliessen. Die neue App wird in Deutschland im Laufe der kommenden Wochen verteilt, für die neue Webseite braucht Facebook noch etwas länger.

Die Analyse:Das Redesign war überfällig. Eine der grössten Webseiten der Welt ist seit Jahren hässlich und langsam. Der Fokus auf Gruppen läutet den Anfang vom Ende des Newsfeeds ein. Jahrelang war die algorithmisch sortierte Timeline Facebooks wichtigstes Produkt und ideal geeignet, um zwischen den Beiträgen von Freunden personalisierte Werbung anzuzeigen. Doch immer weniger Menschen teilen dort Inhalte und sehen Anzeigen. Sie kommunizieren lieber in abgeschlossenen Räumen, die sie als persönlicher und privater empfinden.

Daten sammelt Facebook in Gruppen genauso wie im Newsfeed. Die Informationen sind sogar noch wertvoller: Schliesslich geben Gruppen-Mitgliedschaften Aufschluss über Interessen und eignen sich, um Werbung zu personalisieren. Auch mit «Meet New Friends» erfährt Facebook mehr über Freundeskreise und soziale Beziehungen.

Messenger

Das ändert sich:Die App wird von Grund auf neu programmiert und soll die «schnellste und sicherste Chat-Plattform der Welt» werden. Dank Ende-zu-Ende-Verschlüsselung müssten sich Nutzer nicht mehr vor Hackern, Geheimdiensten und «nicht mal vor uns selbst» fürchten, wie Zuckerberg sagt. Der Start soll «im Laufe des Jahres» erfolgen. Genauso lang dauert es, bis die neuen Apps für Windows und Mac erscheinen, mit denen verschlüsselte Gruppen-Videotelefonate möglich sein sollen.