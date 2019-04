Wie Sie die Mängel von Google Docs ausbügeln

In anderen Weltregionen und Einsatzbereichen dürfte Microsofts Position nach wie vor stärker sein. Doch auch hierzulande ist Google auf dem Vormarsch. Google hat Ende 2018 einen Rahmenvertrag mit der Stiftung Switch abgeschlossen, mit dem die «G Suite for Education» den Studierenden, Dozierenden, Mitarbeitenden und Alumni der Schweizer Universitäten zur Verfügung gestellt werden kann: «Google-Office ist passend für Schweizer Hochschulen», heisst es in der Pressemeldung.

Limitationen und Mankos

Allerdings hat Google Docs im Vergleich zu Microsoft einen eingeschränkten Umfang und auch sonst einige Mankos – die zum Teil störend und in einigen Fällen sogar reichlich bizarr sind. So können beispielsweise nur Anwender in Unternehmen und Schulen eigene Vorlagen anlegen. Private Nutzer müssen auf diese Funktion verzichten. Auch die Ablage der Dokumente hat ihre Tücken, und die Formatierungsmöglichkeiten sind für manche Zwecke zu eingeschränkt. Und schliesslich können mit grossen oder komplexen Dokumenten Probleme und Abstürze auftreten – was umso störender ist, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Doktorarbeit zu verfassen.

Immerhin: Man kann die Beschränkungen umgehen und die Probleme lösen. Die bewährten Tricks dafür zeigt unser Video. Weitere Informationen zu den Add-ons finden Sie übrigens im Beitrag Mehr Stil und Abwechslung in Google Docs. Und 14 kleine, nützliche Funktionen stellt der Autor in der Sammlung 14 Tipps für Google Docs vor.

Tipps zu Microsoft Office haben wir selbstverständlich auch auf Lager: In Lohnt sich dieses Update? wird Office 2019 vorgestellt. Diesen Office-Trick sollten Sie kennen! erklärt die Erweiterungsmöglichkeiten. Schreiben, ohne dass Word reinfunkt gibt Anleitung zur Fehlerbehebung in Microsofts Textverarbeitung. Wie Sie der Folienhölle entkommen verhilft Ihnen zu schönen Präsentationen. Und Gähnende Excel-Langeweile? Selber schuld! erläutert, wie man seine Excel-Daten schön darstellt.