Wie man Internetbetrüger hereinlegt

Was tun, wenn eines dieser «Gratulation, Sie wurden ausgewählt»-Mails den Weg in den Posteingang gefunden hat? Die meisten Leute drücken schulterzuckend die Löschtaste und betrachten die Sache als erledigt. Aber nicht alle. Das Fachmagazin Heise.de hat diese Woche einen Bericht veröffentlicht, in dem ein erfahrener Hacker anonym seinen Gegenschlag beschreibt, nachdem er in so einer Mailnachricht informiert worden war, er habe 10 Millionen US-Dollar geerbt.