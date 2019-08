Wo sich die weissen Rassisten radikalisieren

Die Plattform ist ein wildes Sammelsurium von Trollen, Rassisten und Verschwörungstheoretikern wie jene von QAnon. Ihnen bietet 8chan – auch Infinitychan genannt – ein einfaches Chatforum ohne Moderation oder Kontrolle und somit eben auch ohne Zensur oder andere Grenzen. Aus diesem Grund versammeln sich die Ausgestossenen des Internets auf 8chan, also alle, die von regulären Seiten verbannt wurden, weil sie deren Regeln verletzten. Wer einige Chats durchliest, merkt schnell: Hier herrscht ein rauer Ton, viele Einträge gehen weit unter die Gürtellinie, und rassistische Ausdrücke gehören zum Standard.

Als Fredrick Brennan die Plattform 2013 gründete, schwebte ihm nach eigenen Angaben eine Utopie der freien Rede vor – er war gerade auf einem Pilztrip, als er diese Idee hatte. Das Vorbild war 4chan, ein Chat, der damals in die Kritik geriet, weil Nutzer aus Game-Chats verbannt wurden, die sich verachtend und hasserfüllt über Spielerinnen äusserten. Sein 8chan sollte ein Ort werden, wo keine solchen Konsequenzen zu befürchten sind. Aus seiner Utopie wurde unter diesen Voraussetzungen in Windeseile ein rechtsfreier Raum für Trolle, die bei Facebook, Twitter und anderen Plattformen rausflogen – und ein Treffpunkt für Extremisten.

Die Startseite von 8chan – ein einfaches Chatforum, praktisch ohne Regeln oder Moderation. Bild: Screenshot

Auf 8chan wird Hass kultiviert, werden Nutzer radikalisiert und es wird offen über Massenmorde diskutiert und fantasiert. Die Beiträge sind anonymisiert und wild durcheinandergemischt, angezeigt werden zuerst jene Themen, die gerade am meisten Klicks generieren. Wer nach Bestätigung für ein rassistisches Weltbild sucht, wird es auf 8chan finden, wer einen Massenmord plant, wird angefeuert und weiter dazu angestachelt. Die Grenzen zwischen Wunschvorstellung und Realität verfliessen, wie die Attentate in Christchurch und nun El Paso zeigen.

Mittlerweile findet selbst Gründer Brennan, dass seine ursprüngliche Idee verfälscht wurde. Er bereut sogar, dass er die Seite überhaupt kreiiert hatte und warnt, dass weitere Massaker folgen könnten, in welchen 8chan eine Rolle spielt. Eigentlich müsste das Forum daher abgeschalten werden, sagte er der New York Times. Kontrolle darüber hat er aber nicht mehr: 2015 gab er die Kontrolle an Jim Watkins ab, der der 8chan von den Philippinen aus steuert.

Stecker gezogen: 8chan ist vom Netz

Nach dem Massaker vom letzten Samstag haben nun aber die Server-Betreiber den Stecker gezogen. In einer Mitteilung schreibt Cloudfare am Sonntagabend, dass der El-Paso-Terrorist sich in 8chan-Chats auf den Vorfall in Christchurch bezogen habe und sein Anschlag davon inspiriert sei. 8chan habe sich nun mehrmals als «Kloake von Hass» erwiesen, weshalb es nun nicht mehr Kunde von Cloudfare sei. Die Server-Betreiber haben indes bereits Erfahrung mit solch einschlägigen Seiten und zeigen deshalb auf, wie es für 8chan wohl weitergehen wird. Zwar sei die Seite dann nicht mehr das Problem von Cloudfare, aber wie schon bei anderen Beispielen werde die Seite wohl einen Konkurrenten finden, der 8chan wieder aufschaltet.