11 schöne Handy-Spiele für die Sommerferien

Alphaputt: Knapp vorbei ist auch daneben

Es geht doch nichts über eine gemütliche Runde Minigolf unter Freunden. Ob man sich danach immer noch mag, ist freilich eine andere Frage. Bei «Alphaputt» ist das nicht anders. Richtig lustig wird das Minigolf-Spiel, wenn man zu zweit, zu dritt oder gar zu viert auf einem iPhone oder einem iPad spielt (eine Android-Version gibt es leider noch nicht). Man kann sich wunderbar sabotieren und necken. Da nach jedem Schlag der nächste Spieler drankommt, kann man sich gegenseitig die Bälle abschiessen. Das hat auch den Vorteil, dass man nicht ewig warten muss, bis man wieder an der Reihe ist. Aber auch allein macht das Spiel richtig viel Spass. Für jeden Buchstaben des Alphabets haben die Designer eine Bahn gestaltet. So hat die Bahn bei A die Form eines Flughafens (Airport). Dabei dreht ein kleines Flugzeug seine Runden und schubst schon mal einen Ball weg, wenn er ihm in die Quere kommt.