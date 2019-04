Das Falthandy von Samsung im Test

Bisher hatte ich das Galaxy Fold, das erste Falthandy des südkoreanischen Konzerns, erst einmal auf einer Videowand, einmal hinter Glas und ein paar mal auf Youtube gesehen. Kein einziges Mal hat es mich überzeugt. Ja, nachdem ich das Huawei-Falthandy, das Mate X, in der Hand gehabt hatte, dünkte mich das Galaxy Fold der gänzlich falsche Ansatz zu sein. Zwei Bildschirme, sechs Kameras und dann auch noch dieses umständliche Design, das konnte ja noch nicht der beste Einsatz eines biegbaren Bildschirms sein.

Ganz generell wäre mir ein faltbares Tablet lieber als alle diese halbgaren und überteuerten Handys. Das 12,9-Zoll-iPad ist mein treuer Begleiter auf allen Reisen und die beste Schreib- und Fotobearbeitungsmaschine, die ich je hatte. Zum Arbeiten ist der grosse Bildschirm grandios. Zum Transportieren jedoch ein Ärgernis. Würde mir doch nur jemand ein Tablet bauen, das man zusammenfalten kann.

Ich habe mich die ganze Zeit geirrt

Als ich das Galaxy Fold zum ersten Mal in die Hand nehmen konnte, dämmerte mir, dass ich die ganze Zeit falsch lag. Das Galaxy Fold ist kein Falthandy. Es ist ein Falttablet, das auch noch ein bisschen ein Handy ist. Also eigentlich genau das, was ich wollte. Im Prinzip. In der Realität – so viel kann man nach etwa einer Stunde mit dem Gerät schon sagen – gibt es an allen Ecken und Enden noch viel Verbesserungspotenzial.