Samsungs Revolution könnte zum Desaster werden

Samsung muss den Start des Galaxy Fold verschieben. Den neuen Starttermin will das Unternehmen «in den kommenden Wochen» bekanntgeben. In den USA hätten bereits am kommenden Freitag die ersten Exemplare ausgeliefert werden sollen. Damit gesteht Samsung ein, dass ein Produkt, das es selbst als revolutionär gepriesen hatte, schlicht noch nicht marktreif ist. Zuerst hatte das das Wall Street Journal (WSJ) darüber berichtet.