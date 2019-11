Die ultimative Black-Friday-Checkliste

Wer gerne fotografiert, weiss preisgünstige Occasions-Objektive zu schätzen. Aber auch bei anderen Produkten empfiehlt sich ein Blick auf Ebay, Ricardo und Co. Gerade bei Apple-Geräten dürfte es, da in den letzten Monaten neue Handys, Tablets und Laptops auf den Markt gekommen sind, aktuell viele gute Angebote auf Secondhand-Plattformen geben. Das Sparpotenzial kann mit jeder Aktion mithalten.

Einerseits sollte man sich nicht drängen lassen. Andererseits sollte man auch nicht trödeln. Die meisten Händler schalten um Mitternacht ihre Angebote online. Es kann sich also lohnen, wach zu bleiben oder einen Wecker zu stellen. Nicht dass man am Morgen sieht, dass das eigene Traum-Angebot längst ausverkauft ist. Entscheidende Sekunden spart man, wenn man sich schon vor Mitternacht in den Webshops mit seinem Nutzerkonto anmeldet. Man sollte auch nicht erschrecken, wenn die Webseiten bei dem enormen Andrang etwas langsamer reagieren als sonst.

Nicht nur Geräte gibt es anlässlich dieser Shopping-Tage günstiger. Es lohnt sich, in App-Stores nach Rabatten Ausschau zu halten. Viele Handy-Apps, Desktop-Programme und Abos für Webdienste dürfte es über die nächsten Tage günstiger (teilweise gar zum halben Preis) geben. Selbstverständlich gelten aber auch hier die oben genannten Regeln. Noch ein Tipp: Wer nicht nach reduzierten Apps suchen mag, wirft einen Blick in die App-Charts. Ganz im Sinne der Schwarmintelligenz haben andere einem die Arbeit schon abgenommen und die besten Schnäppchen tauchen oben in den Listen auf.

