Die grössten Überraschungen am Apple-Event

Immer-an-Bildschirm für die Apple Watch

Die grösste Überraschung und das Highlight der Präsentation war die neue Apple Watch. Dass es schon heuer einen Immer-an-Bildschirm (ein inzwischen fünfjähriger Wunsch) gibt, hat wohl kaum jemand erwartet. Frühestens nächstes Jahr wurde mit der neuen Bildschirmtechnologie gerechnet. Die neue Technologie nennt sich übrigens LTPO, was für «Low Temperature Poly-silicon and Oxide» steht. Damit kann der Bildschirm effizient von einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz auf eine von 1 Hz reduzieren. Kombiniert mit einem Umgebungslichtsensor, soll der Bildschirm so genug Akku sparen, dass die Immer-an-Funktion nicht negativ auffällt. Man kann den Immer-an-Bildschirm aber freilich auch deaktivieren.