Huawei: Können Android schon jetzt ersetzen

Der chinesische Smartphone-Anbieter und Netzwerk-Ausrüster stellte am Freitag sein Betriebssystem mit dem Namen Harmony OS vor, dass auch in Computern, Tablets, Smartwatches und anderer vernetzten Technik laufen könne. Nach eigenen Angaben könnte Huawei schon jetzt das Google-System Android in seinen Smartphones durch eigene Software ersetzen.