«Wenn ich zurückblicke, ist das natürlich schon sehr cool»

Aber ihr wachst weiterhin? Ich habe das Gefühl, ich sehe in der Migros oder im Coop immer häufiger Leute mit eurer App.

Das ist so. Wir wachsen in der Schweiz weiter sehr gut. Aber wir wachsen im Ausland zum Beispiel in Deutschland, Frankreich und Italien noch stärker. Das liegt natürlich auch daran, dass wir in der Schweiz schon länger auf dem Markt sind. Es passiert immer wieder, dass, wenn wir am Wochenende einkaufen gehen, mein sechsjähriger Sohn ruft: «Papa, guck, der hat deine App auf dem Handy.» Das ist dann schon ein cooles Erlebnis.

Inzwischen sehe ich auch viele Leute, die ihr Handy mit Bring auf dem Einkaufswagen liegen lassen und schnell was holen gehen.

In der Schweiz kann man das ja machen. (lacht)

Apropos Schweiz: Wir sind hier ja in einem relativ kleinen Land. Wie wichtig ist es, im Ausland zu wachsen?

Das ist für uns sehr wichtig. Wir sind in der Schweiz zwar noch nicht zufrieden, was unsere Marktdurchdringung angeht. Bring ist ein Produkt, das sehr global ist. Einkaufszettel kennt man auch in Südamerika oder Asien. Und wenn wir das schon machen, wollen wir es natürlich auch in anderen Ländern anbieten. Die Schweiz ist aber unser Heimmarkt, darum bekommt der auch etwas mehr Liebe als die anderen. Aber Deutschland hat schon sehr stark aufgeholt, und im letzten Jahr haben wir unsere App an sieben weitere Sprachen angepasst.

Wie aufwendig ist das denn, eine App an andere Länder und Sprachen anzupassen? Kann man da zum Beispiel einfach alles auf Spanisch übersetzen und gut ist?

Spanisch ist tatsächlich nicht so ein schwieriger Fall. Da es da dieselben Schriftzeichen gibt. Aber wir haben die App kürzlich auf Russisch übersetzt. Das ist ein stark wachsender Markt mit einem ganz anderen Zeichensatz. Das ist dann schon eine Herausforderung. Wir haben die Spezialisten dazu nicht selbst. Wir haben niemanden, der Russisch spricht. Dann müssen wir uns auch an lokale Gegebenheiten anpassen. Es ist zum Beispiel wichtig, dass die lokalen Produkte, die die Leute kaufen wollen, auch in unserem Katalog drin sind. Da müssen wir jemanden vor Ort haben. Wir nennen sie Country-Ambassador. Das sind Leute, die Bring schon kennen und vielleicht auf Englisch nutzen. Mit ihnen zusammen stellen wir sicher, dass die richtigen Artikel im Katalog verfügbar sind. Für die ganze Übersetzung haben wir dann eine spezielle Agentur. Aber so kommt man zu einer ersten Version der russischen App. Marketing in den jeweiligen Ländern ist dann noch mal eine andere Sache. Das muss auch alles angepasst und lokalisiert werden. Nur schon auf die Feiertage muss man aufpassen.

Marketing macht ihr in den App Stores?

Für uns bedeutet das vor allem, dass wir unsere eigenen Kanäle entsprechend bespielen. Auch innerhalb unserer App. Da zeigen wir Rezepte und Tipps. Aber klar, wir setzen auch auf die App Stores. Da optimieren wir unsere App-Seiten kontinuierlich.

Also ihr schaltet dort Werbung?

Genau. Aber wir passen auch unsere Seiten an. Am 1. August zeigen unsere Screenshots dann zum Beispiel Raketen. Aber das unterscheidet sich je nach Land. Halloween und Weihnachten sind weitere Fälle, wo wir die App und unsere Store-Auftritte anpassen.