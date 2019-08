Zwei neue Kameras von Sony und eine von Canon

In die Jahre gekommene Kaufempfehlung

Auf Kauftipps angesprochen, empfehle ich gern die X-T100 von Fuji (eher für Fotos), die M50 von Canon (eher für Videos) und immer wieder die inzwischen fünfjährige A6000 von Sony. Alle drei gibt es für unter 500 Franken, und bei guten Aktionen ist im Preis sogar noch ein Objektiv dabei.

Dass die A6000 immer noch gebaut und verkauft wird, zeigt, wie zukunftsweisend die Kamera 2014 schon war. Der Autofocus stellte damals Geschwindigkeitsrekorde auf und ist auch für heutige Verhältnisse immer noch gut genug.

Keine Millionen

Dass die A6000 so zum Verkaufsschlager für Sony wurde, ist keine Überraschung. An einer Präsentation, die diese Zeitung auf Einladung besuchte, berichteten Manager stolz, dass schon über 500’000 Stück verkauft wurden. Das ist in der serbelnden Kamerabranche ein grosser Erfolg. Es zeigt aber auch, wie klein der Kameramarkt ist. Während bei Smartphones von zwei- oder dreistelligen Millionenzahlen die Rede ist, sind eine halbe Million Kameras schon ein grosser Erfolg.

Der Erfolg der A6000 ist auch darauf zurückzuführen, dass Sony nie einen wirklichen Nachfolger lanciert hat. Stattdessen gab es in den letzten Jahren nur teurere Modelle mit mehr Funktionen. Die Hoffnungen auf einen neuen, ähnlich pragmatischen Preis-Leistung-Sieger mit etwas modernerer Technik wurden Jahr für Jahr enttäuscht.

Fast wie Apple

Sony setzte ähnlich wie Apple darauf, ältere Modelle günstiger zu verkaufen, statt neue preisgünstige Kameras vorzustellen. Bei jeder neuen Kamera bestand die Hoffnung, dass sie im Preis fallen und dereinst die A6000 ersetzen würde. Doch das ist bis heute nicht passiert. Der Oldtimer hält sich tapfer und leistet auch immer noch sehr gute Dienste, wie mir Käuferinnen und Käufer immer wieder mitteilen.