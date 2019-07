Ikeas Sonos-Lautsprecher im Alltagstest

Blindtest

Bedienung, Design und Funktionen gefallen also schon mal. Doch wie ist es mit dem Klang. Kann der 130-Franken-Lautsprecher was? Oh, ja. Im Vergleich (siehe Bildstrecke) mit teureren Lautsprechern von Apple, Libratone und Logitech fiel der Symfonisk im Blindtest nicht negativ auf oder ab.

Eine Testperson fand gar, «Bohemian Rhapsody» von Queen klänge auf dem Symfonisk am besten. Aber natürlich sind Höreindrücke hochgradig subjektiv und vom jeweiligen Raum und Musikstück abhängig. Trotzdem dürfte der Symfonisk eine normale Stube problemlos mit schönem Klang füllen.

Ausbaufähig

Das volle Potenzial spielt der Symfonisk aus, wenn man mehrere davon kauft. Dann kann man zwei in der Stube aufstellen oder wie bisher schon bei Sonos das ganze Haus damit ausrüsten. Sollte man sich dann doch noch mehr Audioqualität oder andere Arten von Lautsprechern wünschen, lässt sich der Symfonisk auch mit den teureren Sonos-Lautsprechern kombinieren.

So gesehen sind die Symfonisk-Lautsprecher ein geschickter Schachzug von Sonos. Erst mal einen niederschwelligen Einstieg ermöglichen und dann hoffen, dass die Leute auch die teureren Lautsprecher kaufen. Ob das Kalkül aufgeht, werden die nächsten Jahre zeigen. Denn die meisten Kunden werden schon mit dem günstigen Symfonisk mehr als zufrieden sein.

Haben Sie Fragen zum Symfonisk? Unser Autor beantwortet sie gerne auf Twitterund Telegram.