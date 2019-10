Wurde «Fortnite» entworfen, um süchtig zu machen?

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Sucht nach Videospielen schon im Mai offiziell als mentale Krankheit klassifiziert, trotz teils heftiger Proteste der Hersteller. Von Januar 2020 an sollen Diagnosen gestellt werden dürfen.

«Fortnite» ist eines der beliebtesten Videospiele derzeit, 250 Millionen Leute weltweit haben es heruntergeladen. Das Spiel steht im Zentrum einer Sammelklage, die in Kanada anhängig ist. Die Eltern zweier Kinder, 10 und 15 Jahre alt, haben sie angestrengt, die Anwaltskanzlei Calex Légal hat sie zur Sammelklage erweitert.

Die Kläger («Fortnite» ist in Kanada, wie auch in der Schweiz, ab 12 Jahren freigegeben) werfen der Firma Epic Games vor, das Spiel ganz bewusst mit dem Ziel entwickelt zu haben, die Leute süchtig zu machen. Deshalb hätte die Firma einen Warnhinweis anbringen müssen, so ähnlich wie auf Zigarettenschachteln.

Glücksgefühle wie beim Tischtennis

Wer das Spiel einmal gespielt hat, der weiss: Die Zockerei kann tatsächlich süchtig machen. Das Spielprinzip ist recht einfach: 100 über das Internet miteinander verbundene Leute landen per Fallschirm auf einer Insel, sie müssen Ressourcen sammeln, einem Sturm entkommen, einander eliminieren. Der letzte Überlebende siegt. Es ist jedoch sehr knifflig, eine Runde zu gewinnen.

Victory Royale heisst so ein Erfolg, der zumindest kurzfristig so fröhlich macht wie ein Triumph beim Tischtennis, und genau da beginnt die Argumentation der anderen Seite, die das mit der Zockerei nicht so schlimm findet: Die Spieler müssten bei Teamrunden zusammenarbeiten, miteinander reden, sich gegenseitig helfen.