Kleinkrieg auf Facebook

Im Mittelpunkt dieser verworrenen und auch etwas absurden Geschichte steht die Facebook-Gruppe «Indonesian Reporting Commission» (IReC), die mittlerweile selbst offline genommen wurde, wahrscheinlich von den Betreibern selbst. Diese Gruppe hat verschiedene andere Gruppen, in denen – sicherlich teils streitbare – Memes geteilt wurden und die als sogenannte Tag Groups (siehe Box in der rechten Spalte) fungieren, bei Facebook angeschwärzt.

Alles Schlechte von Facebook entfernen

Angeblich haben Mitglieder der IReC die anvisierten Gruppen infiltriert, dort Inhalte gepostet, die gegen Facebooks Richtlinien verstossen, und diese dann gemeldet. So sollte eine Sperrung der missliebigen Gruppe erreicht werden – zum Teil mit Erfolg. Mindestens zwei grössere Gruppen namens «Crossovers Nobody Asked For» (CNAF) und «Nonsense Meme» sind so zumindest vorübergehend deaktiviert worden.

Als CNAF mit seinen fast 500’000 Mitgliedern weltweit am Montag gesperrt wurde, begann schnell die Suche nach den Urhebern des Ungemachs. Sie führte zum Indonesier Muhammad S. Auf einem Bild, das ihn zeigen soll, sieht man einen jungen Mann mit grosser Brille und wenig Bartwuchs. Er selbst meldete sich am Donnerstag in einer indonesischen Facebook-Gruppe zu Wort. Dort entschuldigt er sich und kündigt die Auflösung der IReC an.