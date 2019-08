Rosa, die Mittlere

Die drei Schwestern stammen ursprünglich aus Encarnación, einer seelenlosen Grenzstadt am Rio Paraná in Paraguay, die vom Schmuggel lebt, von Billigprodukten und vom Menschenexport nach Argentinien. Sie waren zusammen in einer noch kleineren Hütte aufgewachsen und seit der Kindheit unzertrennlich. Sie hatten Hunger gelitten und an Krankheiten, und als darüber die Ehe der Eltern zerbrach, nahmen Vater und Grossmutter sie mit auf die Flucht, 1200 Kilometer bis ins Umland von Buenos Aires, wo Hunderttausende Paraguayer stranden, um die Brosamen der Wohlstandsgesellschaft zu verwerten. Vom äusseren sozialen Rand Südamerikas an den äusseren sozialen Rand Argentiniens – ein Aufstieg.

Die Migrationsroute von den Slums in die Armenviertel Argentiniens ist eine viel genutzte; mehr als zwei Millionen Paraguayer leben heute allein in der Provinz Buenos Aires.

Eigentlich ist Rosa die Cousine von Belén und Lucía, aber nach dem mysteriösen Tod ihrer Mutter hatte deren Bruder Luís sie wie eine Tochter aufgenommen. Man sagte ihr, ihre Mutter sei an einem Gehirnschlag gestorben, aber heute weiss Rosa, dass die Mutter als Prostituierte verschleppt wurde. «Meine Mutter arbeitete für mich – damit ich mal ein besseres Leben habe», sagt sie traurig. Weil die Zuhälter die Mutter an Weihnachten nicht zu den Angehörigen reisen liessen, kam es zum Streit. Die Familie glaubt, dass sie erschlagen wurde.

Sie hat gesehen, was sich sonst nur in Filmen abspielt: Erpressungen, Überfälle, Mord.

Es war dieser grausame Tod ihrer jungen Mutter, der Rosa lehrte: Folge nicht dem einfachsten Weg, vor allem dann nicht, wenn er nach Parfüm riecht und schnellem Geld.

Man kann es im Nachhinein so sagen: Dank des Mordes an ihrer Mutter blieb Rosa womöglich vor dem eigenen frühen Tod verschont.

Rosa Bogarín Ortiz, Identifikationsnummer 95.294.587, trägt eine aufgeschnittene Jeans, in der genauso viel Haut zu sehen ist wie Stoff, und lila Lippenstift. Es ist November 2017, die erste von vier Begegnungen des Fotografen und des Autors mit der Familie Ortiz. Rosa spricht wie eine erfahrene Frau, geprägt von einem Leben, in dem sie alles gesehen hat, was sich für Teenager sonst nur in Filmen abspielt: Erpressungen, Überfälle, Mord, Drogensucht.

«Aber nichts ist so schlimm wie das mit meinen Schwestern», sagt sie leise.

Rosa erinnert sich noch genau an die letzte Diskussion an jenem Apriltag 2017, die sie so gern ungeschehen machen würde. Lucía sagte ihrem Vater, sie habe dieses Leben in Armut satt und wolle nun wie Ayelén Geld verdienen. Belén sagte, sie habe es satt, immer in der Hütte eingesperrt zu bleiben. Ihr Vater Luís, müde von der Plackerei, erwiderte, wenn Ayelén auf sie aufpasse wie eine grosse Schwester, könnten sie das versuchen. Und ansonsten sollten sie ihn in Ruhe lassen.

«Für mich war es unendlich hart, zum ersten Mal im Leben ohne meine Schwestern.»Rosa, mittlere Schwester

Er stürmte aus der Hütte.

Da gingen auch Belén und Lucía.

Und Rosa blieb allein.

«Für mich war es unendlich hart», sagt sie: «zum ersten Mal im Leben ohne meine Schwestern.»

Rosa hatte nicht nur ihre Mutter früh verloren. Ihre zweite, die leibliche Mutter von Lucía und Belén, blieb in Paraguay zurück. Ihre dritte Mutter, die Oma, starb am Herzinfarkt – der Notarzt brauchte zu lang für die Anfahrt nach Cuartel V. Und jetzt drohte sie die Schwestern an ihre angeblich neue Schwester Ayelén zu verlieren.

«Da gingen sie entlang.» Rosa zeigt auf die Strasse, die nicht viel mehr ist als eine Buckelpiste aus Sand. «Und dort, hinter dieser Ecke, verschwanden sie.»

Und dann?

Rosa druckst herum. «Das können nur Belén und Lucía beantworten.»

Belén, die Jüngste

Das neue Leben mit Ayelén in einem Zimmer mit kleinem Fenster und vielen Matratzen erschien den beiden Schwestern kurz wie ein Paradies, wie der vorgezogene Eintritt in die Volljährigkeit. Ayelén verhielt sich weniger wie eine ältere Schwester und mehr wie eine irre Tante, die alles erlaubte, was Teenagern sonst verwehrt bleibt, ein Leben in totaler Freiheit, ohne Schule, ohne Regeln und Grenzen. Belén passte auf Ayeléns Tochter auf, während sie angeblich zum Putzen und Kellnern verschwand – und mit ihr immer öfter auch Lucía. Belén schien das unverdächtig, es waren die Jobs, für die Paraguayer ihre Heimat verlassen und nach Argentinien gehen.

In der Gesellschaftshierarchie bilden Migranten die unterste Stufe. Sie werden gehasst von den Armen, ausgebeutet von Unternehmern, sie leben ohne Schutz vor Banden, aber auch in ständiger Angst vor der Staatsaufsicht, ausgestattet mit Identifikationsnummern, die sie als Migranten markieren.

Es gibt, das wissen Belén und Lucía nicht, noch einen weiteren Grund für die starke Migration der Paraguayerinnen: Sie werden, manche noch minderjährig, in eins der 1500 Bordelle der argentinischen Hauptstadt gelockt oder entführt. Oder weitertransportiert nach Mar del Plata und Patagonien, in die raue Männerwelt der Bergwerke und Häfen.

«Durch die Drogen konnte ich alles vergessen.»Belén, jüngste Schwester

Tatsächlich kamen Ayelén und Lucía am Morgen zurück ins Zimmer und brachten den Geruch von Parfüm und Gras mit, aber auch den von Geld, Alkohol und harten Drogen.

Belén listet sie wie selbstverständlich auf: «Cola-Rum und Wodka, Porro (Joints), Merca, Falopa (Kokain).» Sie benutzt die Begriffe wie eine erfahrene Konsumentin.

Was hast du genommen?

«Alles. Reichlich.»

Was hat es mit dir gemacht?

«Ich konnte alles vergessen.»

Sie beschreibt nichts anderes als das «Anfüttern» junger Konsumenten oder – wie im Bericht ans Gericht festgehalten – den Beginn «ihrer Abhängigkeit von diversen psychoaktiven Substanzen».

Es kommen noch viele Gefahren auf Belén zu, die fragilste der drei Schwestern.

Mariá Belén Bogarín Ortiz, Identifikationsnummer 95.303.000, ist ein kleines schmales Mädchen, nur 35 Kilo schwer. Sie sitzt beim ersten Gespräch im November 2017 im abgedunkelten Zimmer der Hütte, die Arme verschränkt, der Blick störrisch. Sie antwortet in Einwortsätzen, wie sie es auch gegenüber dem Staatsanwalt getan hat, oftmals nur ein Ja oder Nein, als befände sie sich in einem Verhör. Immerhin ist bei dieser ersten Begegnung der Ansatz einer Konversation noch möglich.

«Ich wollte immer mehr Drogen.»

Woher kam das Geld?

«Das verdiente Lucía.»

Und wo war Lucía?

«Nebenan. Im Möbelgeschäft.»

Ein Möbelgeschäft?!

«Eine Art Bar.»

Wer war da sonst noch?

«Viele Männer.»

Weisst du, was da passiert ist?

Sie nickt, sagt aber weiter nichts.

Und man ahnt jetzt schon: Es kommen noch viele Gefahren auf Belén zu, die fragilste der drei Schwestern.

Lucía, die Älteste

Die sogenannte Möbelhandlung liegt nur vier Strassenecken von der Hütte der Schwestern entfernt. Sie ist kaum als Haus zu identifizieren, eher ein Labyrinth aus Baracken und Brettern, von Blicken geschützt durch Decken und Planen, sandbraun vom Staub. Dahinter erstrecken sich verwinkelte Gassen und Räume, wie Lucía sich dunkel erinnert. Aber sie erinnert sich kaum. «Es ist alles wie eine Wolke», sagt sie.