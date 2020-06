Auf der Seestrasse in Gunten – E-Bike Lenkerin bei Sturz schwer verletzt Am Sonntagnachmittag ist in Gunten eine Frau mit einem E-Bike verunfallt. Die Frau wurde schwer verletzt mit der Rega ins Spital geflogen.

Ein Mann und eine Frau waren am Sonntagnachmittag auf der Seestrasse in Gunten mit Elektrovelos in Richtung Merligen unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 122 kam die Frau um zirka 16.30 Uhr aus ungeklärten Gründen zu Fall.

Die verletzte E-Bike Lenkerin wurde zunächst durch sogenannte Firstresponder betreut, ehe die aufgebotenen Rettungskräfte, davon ein Ambulanzteam und ein Team der Rega, die medizinische Versorgung übernahmen. Die Frau wurde schliesslich mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Der Verkehr wurde während den Rettungs- und Unfallarbeiten wechselseitig geregelt, wie die Kantonspolizei Bern am Montagmorgen mitteilte.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 033 227 61 11 zu melden.

( chh/pd )