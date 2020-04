Schwanden (Brienz): Unfall – E-Bikerin nach Unfall im Spital In Schwanden bei Brienz ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einer E-Bikerin und einer Autolenkerin. Bruno Petroni

Eine E-Bikefahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Schwanden b. Brienz verletzt worden und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr auf der Schwandenstrasse in Schwanden bei Brienz. Wie die Medienstelle der Kantonspolizei Bern berichtet, fuhren die E-Bikefahrerin und ein Auto nach aktuellem Kenntnisstand auf der Schwandenstrasse in gleicher Richtung bergab. Auf Höhe der Einmündung des Rütigässli kam es aus noch zu klärenden Gründen zum Unfall.

Das ausgerückte Ambulanzteam versorgte und betreute die E-Bikefahrerin vor Ort und zog einen Rettungshelikopter der Rega hinzu, der die 52-jährige ins Spital flog. Die 53-jährige Autolenkerin blieb unverletzt. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen aufgenommen.