YB verpflichtet Quentin Maceiras – Eben noch Konkurrent, jetzt Kollege Die Young Boys holen als Ersatz für Jordan Lotomba den 24-jährigen Quentin Maceiras vom FC Sion. Dominic Wuillemin

Der neue YB-Spieler Quentin Maceiras (rechts) im Duell mit seinem neuen Teamkollegen Nicolas Ngamaleu. Foto: Freshfocus

90 Minuten lang bearbeitete Quentin Maceiras am Sonntag beim Cuphalbfinal in Bern gegen YB die rechte Seite. Wie er das in dieser Saison für den FC Sion fast immer tat – er kommt auf 30 Einsätze in der Liga, die meisten davon über die volle Distanz. Der 24-jährige Walliser mit spanischen Wurzeln, ausgebildet im Nachwuchs des FC Sion, war gesetzt, egal ob sein Trainer Stéphane Henchoz, Christian Zermatten, Ricardo Dionisio oder Paolo Tramezzani hiess. Das ist ein gutes Zeichen. Und das brachte ihm nicht zuletzt einen Vierjahresvertrag bei YB ein.

Der Meister gab am Dienstag bekannt, Maceiras ablösefrei zu verpflichten, sein Vertrag war in diesen Tagen ausgelaufen. Er kann in der Abwehr sowohl links wie rechts spielen und darf als Ersatz für Jordan Lotomba betrachtet werden, der vergangene Woche nach Nizza wechselte. Maceiras startet am Montag mit YB in die Vorbereitung auf die neue Saison, acht Tage nachdem er seinen neuen Kollegen als Konkurrent gegenübergestanden hat. Im Cupfinal am 30. August in Bern wird er nicht spielberechtigt sein. Weil das Endspiel zur alten Saison gezählt wird.

Profiverträge für Nachwuchsspieler

YB gab am Dienstag zudem bekannt, die 20-jährigen Nachwuchsspieler Nico Maier und Pascal Schüpbach in die erste Mannschaft zu integrieren. Die beiden wechselten mit elf Jahren in die Juniorenabteilung der Young Boys und stammen aus der Region. Der linke Aussenverteidiger Schüpbach, der letzte Woche gegen St. Gallen zu seinem Debüt in der Super League kam, erhält einen Vertrag bis 2024. Der Kontrakt von Meier, einem offensiven Mittelfeldspieler, ist derweil bis 2023 gültig.