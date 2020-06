In Genf stehen Hunderte Menschen für Essen an. Was haben Sie gedacht, als Sie diese Bilder gesehen haben, Herr Berset?

In solchen Krisen werden traurige Realitäten sichtbar, die sonst verborgen bleiben. Und das ist es: leider eine Realität, auch in unserem Land. In der Schweiz leben gegen 8 Prozent der Menschen in Armut. In dieser Krise trifft es besonders die Sans-Papiers.