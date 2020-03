Social Distancing in Bern – Ein Kränzchen für die Berner Bevölkerung Trotz des schönen Frühlingswetters am Samstag haben sich die Bernerinnen und Berner auch dieses Wochenende an die Verhaltensregeln des Bundes gehalten. Marius Aschwanden , Stefan Schnyder

Nur vereinzelt waren am Sonntag Leute in der Berner Altstadt anzutreffen. Foto: Marcel Bieri

Temperaturen um die fünf Grad und ein kühler Nordwind verdarben neben der Corona-Krise den Bernerinnen und Bernern am Sonntag die Lust auf einen Sonntagsspaziergang. Der Bundes-, der Waisenhaus- sowie der Kornhausplatz waren am Nachmittag praktisch menschenleer. Auch vor dem Zytglogge, wo sich in normalen Zeiten viele Touristen tummeln, war niemand zu sehen.