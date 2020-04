ÖV im Corona-Stillstand – Ein Paradies für Vandalen und Schwarzfahrer Nur wenige fahren zurzeit mit der Bahn. Vandalen und Schwarzfahrer haben deshalb leichtes Spiel. Zumal auch die Billettkontrollen ausgesetzt sind. Stephan Künzi

Wenn kaum jemand mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs ist, schlägt die Stunde der Vandalen. Karikatur: Max Spring

Die Spuren der Verwüstung in der Unterführung des SBB-Bahnhofs in Wichtrach sind auch nach mehr als zwei Wochen unübersehbar. Noch immer ist es in der Passage, die vom Bahnhofplatz zum Gleis nach Bern und weiter in Richtung Thalgut führt, ziemlich finster. Etliche Lampen sind kaputt – abgefackelt wohl, wie die russig-schwarzen Flächen an der Decke nahelegen.