Ein Protest, der nicht gebrüllt wird

«What the World Needs Now», in Vietnam oft gehört.

Adolf Hitler zum Beispiel verlangte in den deutschen Theatern deutsche Kunst, liess aber Aufführungen von Schillers «Räuber» verbieten, nachdem es in München zu Zwischenapplaus gekommen war. Auch der «Wilhelm Tell» wurde aus der Schule gestrichen. Als Algerien in die Unabhängigkeit entlassen wurde, reagierte der erste Präsident mit einem Polizeieinsatz in der Zeitung, die eine Karikatur von ihm veröffentlichen wollte.

Tradition des leisen Protestes

In China geriet die Kommunistische Partei wegen zweier verdrehter Augen ausser sich. Eine Journalistin hatte damit die Frage ihrer Platznachbarin kommentiert, die von der Partei platziert worden war. Die ironisch verdrehten Augen gingen ins Netz – und wurden von den chinesischen Machthabern panikartig gelöscht.