Ein Rekord, der in Wahrheit noch viel höher ist

Ein Grund für den steigenden Leerstand liegt in der rückläufigen Zuwanderung und im Bauboom der letzten Jahre. Und das anhaltend tiefe Zinsumfeld trägt dazu bei, dass Anleger weiterhin stark im Immobilienmarkt investieren, um wenigstens etwas Rendite zu holen. So wurde in den letzten Jahren viel gebaut – in vielen Fällen an der Nachfrage vorbei.

Hoher Leerstand im Mittelland