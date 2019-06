Ein Selekteur ist kein Security, liebe Stadtpolizei

Von Alex Flach (publiziert am Mon, 24 Jun 2019 05:54:47 +0000)

In den 90er-Jahren zählten einige Selekteure zu den angesehensten Persönlichkeiten im Zürcher Nachtleben. Beispielsweise Nicole Iseli, verantwortlich für die Tür an der Adresse des heutigen Supermarkets. Aber auch Yves Spink vor dem Eingang zum Kaufleuten, damals vom Club-Gründer Fredi Müller für kalte Winternächte eigens mit einem Mantel einer exklusiven Marke ausgestattet. Ich stand damals vor dem Gothic in Wollishofen und war eine klitzekleine Nummer, deren Renommee sich auf den Eingangsbereich dieses kleinen Clubs beschränkte: Ich war ein Bouncer und ein unfähiger obendrein.