«Eine 16-Jährige sollte so etwas nicht tun müssen»

Es folgt eine Stunde Gespräch mit Britta Weddeling, «Editor in Chief» des Gründer-Festivals. Obama, von 2009 bis 2017 als erster Afroamerikaner im Amt, spricht sich für Frauenförderung aus. «Männer denken gern, dass sie etwas wissen, selbst wenn sie keine Ahnung haben», sagt Obama und schildert ein Erlebnis aus seiner Amtszeit: Wenn Frauen als Expertinnen ins Weisse Haus geladen waren, kamen sie trotz ihres Fachwissens kaum zu Wort und hatten Angst, andere zu unterbrechen. Also berief der Präsident ein Treffen mit seinen Mitarbeitern ein und fragte, wie man erreichen könne, dass die Frauen nicht nur im Raum sind, sondern auch etwas sagen. Das Ergebnis: «Ich habe den Männern gesagt, sie sollen ruhig sein. Nutzt eure Ohren, nicht nur euren Mund – ihr könntet dabei etwas lernen.»

Just 16, @GretaThunberg is already one of our planet’s greatest advocates. Recognizing that her generation will bear the brunt of climate change, she’s unafraid to push for real action. She embodies our vision at the @ObamaFoundation: A future shaped by young leaders like her. pic.twitter.com/VgCPAaDp3C

— Barack Obama (@BarackObama) September 17, 2019