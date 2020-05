Unser Tipp – Eine farbige Rock-Explosion Ein Buch lesen, einen Film schauen, Musik hören: In Zeiten der Corona-Krise tut Ablenkung gut. Hier finden Sie Tipps der Redaktion. Gabriel Berger

Das Albumcover von «Loud Like Love» der britischen Rockgruppe Placebo. Foto: PD

«Elegische Musik, die traurigen und missverstandenen Seelen Wärme spendet.» So beschreibt das Musikportal laut.de auf zutreffende Weise den Sound von Placebo. Bei der britischen Band um die Gründungsmitglieder Brian Molko und Stefan Olsdal geht es oft um Selbstzweifel, Alkohol- oder Medikamentenmissbrauch, um das Leben von Mauerblümchen oder psychisch Angeschlagenen – verpackt in mitreissende, teils verstörende, aber stets kraftvolle Alternative-Rock-Songs. Dieses thematische «Konzept» war Mitte der 90er, als Placebo am ersten Album arbeiteten, derart innovativ, dass sogar David Bowie auf die Band aufmerksam wurde – und sie mit auf Tournee nahm. Später resultierte gar ein geniales Duett aus der Zusammenarbeit.