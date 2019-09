Eine Sennerin ohne Berührungsängste

«Du muesch immer draa sii»: Mit diesen Worten fasst Petra Graber aus Sigriswil kurz ihren Arbeitsalltag auf der Alp Flühlauenen im Justistal zusammen. Ihr Tagwerk dauert 14 bis 16 Stunden. Es beginnt im Sommer um 5 Uhr. Zuerst werden die Kühe, welche die Nacht stets draussen verbringen, in den Stall zum Melken geholt. Die frische Milch wird kübelweise in den grossen Kessel geleert, wo bereits die am Vorabend gewonnene und über Nacht gekühlte Milch auf die Verarbeitung wartet.