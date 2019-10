Eine unterkühlte Beziehung

Ich sass also in meiner Küche, es war schon spät, und erinnerte mich an meinen Kollegen Axel Hacke, der seine wunderbare Kolumne im «SZ-Magazin» früher einmal «Gespräche mit Bosch» genannt hatte. Schauplatz dieser wunderlichen Unterhaltungen war natürlich Hackes Küche, wo er sass, es war schon spät, und mit seinem Kühlschrank namens Bosch redete, weil der im Hier und Jetzt das einzige, mhm, Wesen war, das ihn verstand.

Eine Zwecksbeziehung

Ich betrachtete meinen Kühlschrank. Er war kein Wesen, und er verstand mich auch nicht. Ich verstand ihn auch nicht. Während nichts leichter ist, als Wärme zu erzeugen, ist es für den physikalisch durchschnittlich bewanderten Menschen nahezu unmöglich zu begreifen, wie so ein Kühlschrank überhaupt funktioniert. Es brauchte eine Wie-gehtdas?-Website für Kinder, bis ich die Eigenschaften von Flüssigkeiten und Wärmeaustausch einigermassen durchblickte und mich mit der Gleichung zufriedengab, dass es Wärme braucht, um Kälte zu erzeugen.

Das gilt übrigens seit den Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts, als die mechanische Kühlung erfunden wurde. Bis dahin (und in vielen Regionen noch viele lange Jahrzehnte lang) kühlten Menschen, was sie kühlen mussten, mit Eis, das im Winter gewonnen und von Eiswagen aus feuchten Lagern zu den Verbrauchern gebracht wurde. Elektrische Kühlschränke für den privaten Haushalt werden seit den Zwanziger-, Dreissigerjahren des 20. Jahrhunderts produziert. Sie traten ihren Siegeszug in den USA an, heftig unterstützt von der Stromindustrie, die damals deutlich mehr Strom erzeugte, als gebraucht wurde, und sich von den neuen Geräten höhere Stromumsätze versprach – die dann auch eintraten.

Vor allem in den USA haben Kühlschränke oft die Dimensionen von SUVs.

Inzwischen gehört der Kühlschrank zur Grundausstattung unserer Küchen, wir fragen uns nicht, ob wir einen brauchen, sondern nur, was für einen. Das Angebot ist entsprechend gross, es gibt Kühlschränke, die Eiswürfel spucken, prickelndes Mineralwasser ausschenken und sogar Kaffeewasser heiss machen – eigentlich eine paradoxe Ausweitung der Kühlzone. Es gibt intelligente Maschinen, die ständig den eigenen Bestand kontrollieren und, wenn etwas fehlt, selbstständig per E-Mail nachbestellen – direkt beim Supermarkt, nicht bei ihrem Besitzer. Aber ihre technische Funktionsweise entspricht den Apparaten, die in den Dreissigerjahren auf den Markt kamen.

Ihre Bedeutung hat sich freilich fundamental verändert – und ihre Grösse. Vor allem in den USA haben Kühlschränke oft die Dimensionen von SUVs, und weil diese Volumina auch gefüllt werden wollen, holen sich amerikanische Einkäufer gern die entsprechenden Mengen an Essen nach Hause. Der Historiker Jonathan Rees, der ein hochinteressantes Buch über die «Refrigeration Nation» geschrieben hat, sieht darin eindeutig den Grund für die Fettleibigkeit vieler Amerikaner: Zuerst kaufen sie zu viel ein, um den zu grossen Kühlschrank zu füllen, dann essen sie zu viel, um ihn wieder zu leeren. Dass es sich dabei grossteils um Fertigmahlzeiten handelt, ist nur ein weiterer Strang des Dramas.

Mein Hunger war jetzt drängend. Dort, wo ich die Spaghetti und die Pelati vermutet hatte, waren weder Spaghetti noch Pelati. Ich schaute noch einmal in den Kühlschrank, und als ich ihn nach der ersten Enttäuschung – kein gekühltes Bier – genauer kontrollierte, sah ich ein paar Oliven, Sardellen im Glas, Fischsauce, Sojasauce und einen Dashi-Essig, ich sah erstaunlicherweise – denn ich wars nicht gewesen, der das hier abgeworfen hatte – eine Jumboflasche Heinz Tomato Ketchup. Und weil ich dann auch noch eine angebrochene Packung mit Orechiette fand, brachte ich doch so etwas wie eine Mahlzeit zustande – oder sagen wir so: etwas, das warm war und nach Fisch schmeckte.

Was mein Kühlschrank dazu sagte? Nichts.

Er ist nicht so einer. Er kann nicht reden.