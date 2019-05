Einen Prix Walo für Lo & Leduc und Rolf Knie

Ebenfalls abwesend war TV-Moderator Kurt Aeschbacher, den die Zuschauer zum Publikumsliebling wählten. Aeschbacher setzte sich beim Voting gegen Sänger Baschi, Ex-Miss Linda Fäh und die Musikgruppe ZIBBZ durch.

In der Sektion des volkstümlichen Schlagers hat der Männerchor «Heimweh» gewonnen; der «Jodlerklub Wiesenberg», von denen etwa das Lied «Ewigi Liebi» bekannt ist, und die Jodlerin «Miss Helvetia» gingen leer aus.

Einen Walo gab es zudem in der Sektion Blues, Country und Rock. Dieser ging an die Formation «Krüger Brothers und Maja & Carlo Brunner», bestehend aus Jens und Uwe Krüger aus dem Aargau und den Brunner-Geschwistern.

Auszeichnung für «Motti Wolkenbruch»

Der Prix Walo wird auch in anderen Sparten des Schweizer Showbusiness vergeben. Drei Preise gingen an den Film «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse», zum einen für den Film selber als besten Film 2018.

Zudem erhielt Joel Basman, der Motti Wolkenbruch spielt, die Auszeichnung für den besten Schauspieler 2018 und die Schauspielerin Noémi Schmidt, die im Film als Schickse «Laura» den jüdischen Jüngling bezirzt, wurde als beste Newcomerin ausgezeichnet. Auch der «Tatort» schaffte es an die Verleihung, respektive Regisseur Dani Levy, dessen in Luzern in Echtzeit gedrehte Episode «Die Musik stirbt zuletzt» als beste TV-Produktion ausgezeichnet wurde

Preise für Kabarettistin und Artisten

Zudem gab es für die Slam-Poetin und Kabarettistin Patti Basler als «schnellste, satirische Protokollantin des Abendlandes» sowie für Theaterleiter Daniel Rohr für die beste Bühnenproduktion eine Trophäe. Artist, Kunstmaler und Produzent Rolf Knie erhielt den Ehren-Prix Walo für sein Lebenswerk.

Durch den Anlass geführt haben Prix Walo-Präsidentin Monika Kaelin sowie die Moderatoren Nicole Berchtold und Salar Bahrampoori. Der Prix Walo ist laut dem Verein Show Szene Schweiz «die höchste Auszeichnung im Schweizer Showbusiness». Gegründet hat ihn der Musiker und Orchesterleiter Walo Linder (1905-1979) im Jahr 1974. Damals hiess es noch «Goldener Tell». Die Umbenennung erfolgte 1980.