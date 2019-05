Einfamilienhäuser gefragter denn je und so teuer wie nie

Diese Einsicht deckt sich nur teilweise mit der Einschätzung des Immobilienberaters WüestPartner. Denn dieser hielt vor kurzem in seiner Studie «Immo-Monitoring 2019» fest, dass die Bauausgaben wegen der tiefen Finanzierungskosten sowohl im Neubau als auch beim Umbau hoch bleiben dürften. Tragende Kraft hinter der regen Wohnbautätigkeit blieben dabei die hohen Investitionen in den Bau von Mehrfamilienhäusern.

Träumen erlaubt: Was Immo-Prospekte versprechen, steckt in den Köpfen vieler Menschen in der Schweiz. (Keystone)

Zusätzlich zu den institutionellen und privaten Investoren dürfte auch die öffentliche Hand im Bereich des preisgünstigen Wohnens eine aktivere Rolle einnehmen als bisher, hiess es vor einem Monat bei WüestPartner. Und dies in einer Zeit, in der das Bevölkerungswachstum nachgelassen hat. Dies erhöht laut WüestPartner den Druck auf die Angebotsmieten. Diese dürften daher sinken.

Unabhängig davon, ob nun die Bautätigkeit leicht abnimmt oder auf hohem Niveau stabil bleibt, einig sind sich die Experten darin, dass das Angebot an Mietwohnungen zunimmt, die Leerstände steigen und die Preise deshalb unter Druck kommen. So hielt auch der von der Onlineplattform Moneypark errechnete «Real Estate Risk Index» fest, dass sich die Warnsignale im Teilmarkt der Renditeobjekte regional verstärkt hätten. Dabei wurde auf wie stark gestiegenen Preise in Kombination mit zunehmenden Leerständen verwiesen.