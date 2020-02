Nach Kritik von Umweltschutz – Einige Bäume werden nun doch nicht gefällt Nach Abbruch von Fällarbeiten fand im Einiger Naturschutzgebiet Kanderdelta eine Begehung statt. Die Gemeindevertreter gehen nochmals über die Bücher. Hans Peter Roth

Diese Eiche im Naturschutzgebiet Kanderdelta mit ansehnlichem Stammumfang ist zum Fällen markiert. Trotzdem wird sie nun vermutlich stehen bleiben können. Foto: Hans Peter Roth

Sie machen keinen Spaziergang am Weg zur Seewiese in Einigen. Elke Bergius, Dienstchefin Umwelt und Planung der Gemeinde Spiez, der Spiezer Werkhofleiter Markus Schärer und Baumpflegespezialist Fabio Henzelmann begutachten Bäume im Naturschutzgebiet Kanderdelta. Genauer: Sie nehmen jene Bäume unter die Lupe, die bereits am Montag hätten gefällt werden sollen und entsprechend markiert sind. Doch nach einem Protestbrief der Fondation Franz Weber (FFW) brachen die Forstarbeiter am Montag ihre Fällarbeiten auf Weisung der Gemeinde ab.