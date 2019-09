Einsame Brücke über die Drina

Ich weiss auch nicht, was ich mir vorgestellt hatte. Vielleicht ein Erweckungserlebnis. Irgendein Zeichen, dass ich hier an einem Ort war, an dem vor mir schon Hunderttausende gewesen waren. Ein Ort, an dem es wuselt. Wo Leute sich geliebt hatten, getötet hatten, an dem sie gescherzt, gesungen und gelitten hatten.