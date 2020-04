Vermutlich technische Ursache – Elektrobrand in Heizungsraum An der Wiesenstrasse in Ostermundigen brannten am Mittwoch die Elektroinstallationen eines Wohnhauses. Es wurde niemand verletzt.

Im Heizungsraum eines Wohnhauses an der Wiesenstrasse in Ostermundigen brach am Mittwochabend ein Brand aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Anwohner den Brand an den elektrischen Gebäudeinstallationen bereits mit Handfeuerlöschern bekämpft.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde das Gebäude anschliessend durch die Feuerwehr Ostermundigen mit einem Ventilators belüftet. Ein vorsorglich aufgebotenes Ambulanzteam untersuchte vier Personen vor Ort, es musste niemand ins Spital.

Durch das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern wurden Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Es steht eine technische Ursache im Vordergrund.

( ber/pd )