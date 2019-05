Entspannung macht Schule

An kanadischen Schulen sieht das heute ganz anders aus. «Don’t walk in the Hallway!» lautet die Devise: Die Kinder werden ganz offiziell aufgefordert, durch die Flure zu hüpfen, zu tanzen oder gar auf allen Vieren zu kriechen. Punkte, Striche und Bilder auf dem Boden motivieren sie dazu. Solche «Activity Paths» sollen nicht nur für mehr Bewegung sorgen, sondern den Schülern auch helfen, konzentrierter zu arbeiten. Denn wer zwischen den Lektionen körperlich aktiv wird, dem fällt es danach leichter, wieder still zu sitzen und sich zu konzentrieren.

Einen «Activity Path» habe ich hierzulande noch nicht entdeckt, aber einzelne Lehrer verfolgen durchaus ähnliche Ansätze. Am Besuchstag zum Beispiel liess eine Lehrerin die Erstklässler zu Beginn der Lektion noch einmal aufstehen und an Ort und Stelle hüpfen, bevor sie sich für die nächsten 45 Minuten ans Pult setzen mussten. Ein simpler Trick, der den Kindern ganz offensichtlich Spass macht und der Lehrerin das Leben vereinfacht.

Zur Meditation statt vor die Tür

Lehrer setzen aber nicht nur auf Bewegung, um den Kindern zu mehr Ruhe und Konzentration zu verhelfen, sondern auch auf diverse Entspannungstechniken. In den USA wird in verschiedenen Schulen und Kindergärten das Programm «Calm Classroom» genutzt, das auf «Mindfulness-Based Stress Reduction» (MBSR) basiert. Das Achtsamkeitstraining ist gut erforscht und wird in der Schweiz an vielen Kliniken angewendet.

Einige Schulen arbeiten auch mit Entspannungsmethoden, wenn ein Kind den Unterricht stört: Anstatt den Störenfried vor die Tür zu stellen, schickt man ihn in den Meditationsraum, damit er wieder zur Ruhe findet.

In der Schweiz sind wir noch nicht soweit, dass Meditation, Achtsamkeit oder Yoga einen fixen Platz im Stundenplan bekommen. Damit arbeiten dürfen die Lehrer dennoch, wie Marion Völger, Leiterin des Zürcher Volksschulamts, auf Anfrage erklärt: «Die Lehrpersonen arbeiten auf Basis der Methodenfreiheit. Sie entscheiden also selber, wie und mit welchen Methoden sie die Kinder zum Kompetenzerwerb führen.»

Deshalb sei es durchaus denkbar, dass ein Lehrer Entspannungsmethoden in seinen Unterricht einbaue. Und auch ganze Lektionen dürte eine Schule anbieten. «Die Schulen sind grundsätzlich frei, ausserhalb der Lektionentafel Yoga anzubieten, etwa in Form von Freifächern», sagt Völger.