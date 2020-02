Ringgenberg – Erfolgreiches Jahr für Armbrustschützen Der Aufstieg in die höchste Kategorie und das Eidgenössische: Diese beiden Ereignisse standen an der Hauptversammlung der Armbrustschützen im Mittelpunkt. pd/hau

Hansueli Tschiemer (links), OK-Mitglied des Eidgenössischen Armbrustschützenfestes 2019 in Ringgenberg, übergibt dem OK-Präsidenten des Eidgenössischen Armbrustschützenfestes, Ernst Schiess, eine Glocke. Foto: PD

Präsident, Schützenmeister, Nachwuchsleiter und Veteranenbetreuer blickten an der Hauptversammlung der Ringgenberger Armbrustschützen auf ein gutes und sehr erfolgreiches Jahr zurück. So ist die Sektion Ringgenberg in die höchste Kategorie aufgestiegen, und die Kassierin konnte dank dem Eidgenössischen Armbrustschützenfest im Jahr 2019 einen guten und erfreulichen Bericht vorlegen. Alle Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt. Präsident Ernst Schiess sowie Hansueli Tschiemer, Vizepräsident, Sekretär und neu auch Veteranenbetreuer, nehmen ohne Unterbruch das 46. Vorstandsjahr in Angriff.

Die Tätigkeiten beginnen im April mit dem Putzen der Schiessanlage. Mit der Auflösung des Organisationskomitees und der Abnahme des Festes gehört das Eidgenössische Armbrustschützenfest 2019 endgültig der Vergangenheit an. Josef Dossenbach wurde für seinen Sieg am Kantonalcup sowie den dritten Rang an den Berner Meisterschaften geehrt. Hansruedi Näf für 31 Jahre Vorstandsarbeit, Schützenmeister Ueli Frutiger für deren 28 sowie Heinz Abegglen als langjähriger Kassenrevisor wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Dies trifft ebenso auf Ueli Gurtner, Ruedi Jaggi und Stephan Eggenberger zu.

Mit einer Laudatio ehrte Vereinsvizepräsident Hansueli Tschiemer den Vereinspräsidenten und OK-Präsidenten des Eidgenössischen Armbrustschützenfests 2019, Ernst Schiess. Dabei strich Tschiemer unter anderem Schiess’ Leistungen in dessen 46 Jahren für die Armbrustschützen Ringgenberg heraus, und auch dessen Arbeit als OK-Präsident wurde von Tschiemer gewürdigt. Als grosses Merci erhielt der Präsident aus Tschiemers Händen eine gravierte Glocke.