Wirtschaft im Oberland – Erneut leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit Gastgewerbe und Baubranche legen zu, entsprechend ging die Arbeitslosigkeit im Berner Oberland zurück. Allerdings auf einem deutlich höheren Stand als im Vorjahr. Samuel Günter

In den Oberländer Küchen – hier im Restaurant des Alpes in Interlaken – gab es mehr zu tun als im Vormonat. Foto: Bruno Petroni

Während im Rest des Kantons Bern die Arbeitslosenzahl im letzten Monat leicht zunahm, ging sie im touristisch geprägten Oberland leicht zurück. Dabei verzeichneten die Verwaltungskreise Obersimmental-Saanenland und Interlaken-Oberhasli einen Rückgang von 0,5 Prozentpunkten auf 1,2 Prozent respektive 2,1 Prozent. In Thun und Frutigen-Niedersimmental sank die Quote um 0,1 Prozentpunkte auf 1,8 respektive 1,3 Prozent.

Zum Vergleich: Die Arbeitslosenquote im Kanton Bern und in der ganzen Schweiz blieb unverändert bei 2,5 respektive 3,2 Prozent. Insgesamt sind in den vier Oberländer Verwaltungskreisen 1991 Personen auf Arbeitssuche.

«Im Gastgewerbe ging die Arbeitslosigkeit im Juli weiter zurück», schreibt die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion in einer Mitteilung. «Auch das Baugewerbe verzeichnete wie in den Vormonaten eine steigende Personalnachfrage. Die übrigen Branchen wiesen – trotz der unsicheren Konjunkturlage – stabile oder nur leicht steigende Arbeitslosenzahlen auf.»

Höher als im Vorjahr

Allerdings fielen die Arbeitslosenquoten im Oberland deutlich höher aus als zur gleichen Zeit im Vorjahr, wo sie in Thun 1,0, in Frutigen-Niedersimmental 0,7, in Interlaken-Oberhasli 0,6 und im Obersimmental-Saanenland 0,6 Prozent betrug. Dies dürfte stark auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sein.