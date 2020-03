Coronavirus im Oberland – Vorderste Türe bei STI-Bussen bleibt zu Die STI Bus AG will ihre Chauffeure schützen. Deshalb müssen Passagiere hinten einsteigen. Und können beim Chauffeur kein Ticket kaufen.

Die STI Bus AG ergreift Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Foto: Bruno Petroni

Die STI Bus AG reagiert auf den Coronavirus: Bis auf Weiteres stellt das Unternehmen den Billettverkauf bei den Chauffeuren ein. Weiter wird die erste Türe nur noch für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität geöffnet. Alle weiteren Passagiere müssen hinten einsteigen. Dies teilt die STI Bus AG am Mittwoch mit.



Die STI Bus AG unterstützt zudem die Verhaltensempfehlungen des Bundesamts für Gesundheit zum Schutz vor dem Coronavirus im öffentlichen Verkehr. So empfiehlt sie, bei Haltestellen aber auch im Bus Abstand zu halten, Stosszeiten zu vermeiden und sich an die allgemein gültigen Hygieneregeln zu halten. Die STI Bus AG steht mit ihrem Schritt nicht alleine da: Bernmobil setzt auf vergleichbare Massnahmen.

( rop )