«Es geht um die Net-Life-Balance»

Befasst sich mit den gesundheitlichen Folgen des Gamens: Psychologe Franz Eidenbenz. Foto: zvg

Was ist gesundes Gamen?

Bei Freizeit-Computerspielen handelt es sich in den meisten Fällen um ein intensives Hobby. Aber das Hobby tendiert dazu, mehr Zeit zu beanspruchen, als eigentlich zur Verfügung steht. Das heisst: Ziel ist es, ein Zeitbudget zu haben und sich daran zu halten. Neben dem Gamen sollte man auch Beziehungen pflegen, den Tag-Nacht-Rhythmus beibehalten – und genug schlafen. Es geht um eine Net-Life-Balance, wie ich das nenne. Das beinhaltet, dass man selbst mit seinem Hobby zufrieden sein kann – und das Umfeld auch, also die Partnerin, Eltern oder Familie.

Welches positive Potenzial steckt im gesunden Gamen?

Beim Gamen kann man vieles lernen; zum Beispiel, sich in einer virtuellen dreidimensionalen Welt gut zu orientieren, virtuell gut zu kommunizieren oder ein Team zu führen.

Und wann wird es ungesund?

Wenn das Gamen zum Wichtigsten im Leben wird – wichtiger als das Umfeld und Beziehungen. Dann leiden auch die Arbeits- oder Schulleistungen oder das soziale Umfeld unter dem Gamen des Betroffenen.

«Insbesondere am Abend sollte man nicht zu lange zu gamen.»

Merkt das der Betroffene selber?

In der Regel gewichten die Betroffenen das nicht gleich wie das Umfeld. Sie haben länger das Gefühl, es wäre normal, während das Umfeld schon negative Auswirkungen sieht und besorgt ist.

Was kann man tun, um wieder zu einem gesunden Verhalten zu kommen?

Es geht darum, die Spielzeiten zu regulieren und zu kontrollieren. Insbesondere geht es darum, am Abend nicht zu lange zu gamen, sodass man genug schläft und am nächsten Tag wieder fit ist.

Wie gravierend können Game-Probleme werden?

Das geht von leichter Unzufriedenheit und tieferen Leistungen über das Fehlen am Arbeitsplatz oder in der Schule bis hin zu Jobverlust oder Von-der-Schule-Fliegen und zum Vernachlässigen sämtlicher sozialen Beziehungen.

«Diese Sucht ist vor allem ein männliches Problem.»

Genügt es denn in solchen Fällen, sich einfach die Zeit besser einzuteilen – oder braucht es aufwendigere Therapien?

Der erste Versuch ist sicher, das selbst zu regulieren. Wenn das nicht gelingt, können Freunde, Partner oder Eltern helfen. Und wenn das auch nichts bringt, braucht es fachliche Unterstützung.

Wie können Freunde oder Eltern helfen?

Indem sie klar benennen, dass der Betroffene nicht mehr teilnimmt, dass man ihn vermisst, dass es negative Auswirkungen hat. Und indem sie ihn mit dem Ausmass seines Gamens konfrontieren.

Sie reden in der männlichen Form. Ist Gamen vor allem in der männlichen Bevölkerung ein Problem?

Internet Gaming Disorder – so lautet der Fachbegriff – treffen wir in der Praxis vor allem als männliches Problem an.

«Bei Online-Games mit mehreren Spielern ist die Suchtgefahr am grössten.»

Wie erklären Sie sich das?

Die Games haben eine Art und Weise von Kampf, Kompetitivität und Teamplay, die offensichtlich mehr Männer anspricht.

Bei welchen Games ist die Suchtgefahr am grössten?

Bei Online-Games mit mehreren Spielern. Aktuell sind es beispielsweise Fortnite oder verschiedene Ego-Shooter-Spiele, die wir im Zusammenhang mit Suchtproblemen am meisten sehen.

Warum ist bei diesen Games die Suchtgefahr besonders gross?

Die Games sind so aufgebaut, dass sie die Gamer möglichst lange im Game halten – und dass der Gamer neben dem Spiel auch Geld ausgibt für sogenannte Skins, also zusätzliche Möglichkeiten. Die Belohnungsmechanismen sind in diesen Games so aufgebaut, dass sie ein Abhängigkeitspotenzial haben. Das heisst, es gibt unregelmässige Belohnungen, ähnlich wie bei Glücksspielautomaten.

«Auf Games sollte eine Warnung vor dem Suchtrisiko platziert werden.»

Wie verbreitet ist Gamesucht in der Schweiz eigentlich?

In der Gesamtbevölkerung gehen wir von ein bis zwei Prozent aus. Im Jugendalter reden wir inklusive Smartphone-Games von rund zehn Prozent Süchtigen und Gefährdeten.

Der Bund will den Jugendschutz beim Gamen verstärken, die Vernehmlassung läuft. Was für Vorschriften fänden Sie sinnvoll?

Es wäre wichtig, dass man bei den Games nicht nur ein Alterslimit setzt, sondern auch eine Warnung vor dem Suchtrisiko platziert.