Es muss nicht immer ein Garten sein

Grün wächst optisch in die Räume. Treppen und Grünflächen sind geschwungen, rutschbahnartig angeordnet. Von den grossen Fensterflächen aus sieht man so einen grünen Hügel. Die Fenster lassen sich öffnen. Und man gelangt vom Wohnraum aus per Gartentreppe in die nächste Etage.

Der Raum unter der Treppe wird geschickt für einen Backofen genutzt. Die Architekten haben Licht, Grün, weiche und harte Formen auf spielerische Art zusammengefügt.

Die diagonal angelegten Grünflächen sind wild mit allerlei Gräsern bepflanzt und brechen auf schönste Art die sonst strenge Architektur. Bei der Bepflanzung haben die Architekten auf Pflanzen gesetzt, die wenig Wasser brauchen.

Natürlich wurde bei soviel Liebe zur grünen Natur auch für nachhaltige Energiequellen gesorgt. Sehr schön wird hier erkenntlich, wie die Grünflächen das Haus einhüllen und wie dank langgezogenem Grundriss viel Wohnfläche entstanden ist.

Nachts wird das Grün beleuchtet und sorgt so für zauberhafte Aussichten.

