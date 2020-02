Teilnahmeschluss 9. März 2020 Läuferinnen-Workshop zu gewinnen

Als Vorbereitung für den Schweizer Frauenlauf in Bern am 14. Juni 2020 bietet die BZ Berner Zeitung gemeinsam mit markus ryffel's gratis einen Lauf-Workshop an. Gratis Startplatz für den Lauf inklusive!