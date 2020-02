Multivisionshow, ab 26. März 2020 Pfad-Finder – explora

Mountainbike Abenteuer: Harald Philipps Reise beginnt in den Alpen und führt in die entlegensten Landschaften der Welt: Von vereisten Vulkanen in Sibirien über die höchsten Pässe des Himalaja bis ins diktatorische Nordkorea. Dabei geht es nicht um «höher, schneller, weiter», sondern um anspruchsvolle und authentische Radreisen.