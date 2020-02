Wandererlebnisse Albanien Albanien entdecken.

Ursprüngliches Nordalbanien

Wandern auf einsamen Hirtenpfaden im ursprünglichen Norden Albaniens. Der Schweiz-Albanische Reiseleiter Saimir Shala, bekannt aus der Sendung «SRF bi de Lüt – Heimweh», bietet Einblick in sein Land, die Kultur und stellt Kontakt mit den Einheimischen her.

Reisedatum

22. bis 29. Juni 2020

Reiseprogramm

1. Tag: Direktflug von Zürich nach Tirana und Fahrt nach Shkoda. Beim leichten Abendessen besprechen wir den Reiseverlauf der nächsten Tage.

2. Tag: Mit der Fähre geht es über den Koman-See und durch die DrinSchlucht. Nach dem stärkenden Mittagessen in einem rustikalen Gasthaus startet die erste Wanderung.

3. Tag: Die Wanderung im Valbona-Nationalpark führt durch einen Buchenwald und entlang eines Flusses zur Hirtenhütte von Ram Avdylit. Bei einem Picknick erzählt Ram von seinem Leben auf der Alm.

4. Tag: Überquerung des Valbona-Pass zum idyllischen Dorf Theth. Der Aufstieg wird mit einer Sicht auf die höchsten Gipfel Albaniens belohnt. Danach bleibt Zeit um das Dorfleben von Theth zu geniessen.

5. Tag: Heute steht eine genüssliche Wanderung zum Grunaswasserfall sowie zum «Blue-Eye» an. Das «BlueEye» ist eine Wasserquelle, die 50 Meter tief aus der Erde entspringt.

6. Tag: Wanderung hoch zu den Weiden von Denelli und Besuch bei der Hirtenfamilie «Cobani».

7. Tag: Abschied von der Bergwelt Nordalbaniens. Am Mittag Ankunft in einem Slow Food Restaurant - ein weiterer kulinarischer Höhepunkt. Entspannen am Strand von Shengjin und Fahrt nach Tirana. 8. Tag: Morgens Stadtführung durch die bunte und lebhafte Hauptstadt. Anschliessend Rückflug nach Zürich.

Preis pro Person

Fr. 2390.– im Doppelzimmer

Fr. 230.– Einzelzimmerzuschlag

Teilnehmerzahl

Mind. 7, max. 16 Personen

Inbegriffene Leistungen

Flüge Schweiz–Tirana–Schweiz

7 Übernachtungen in familiären Hotels und Gasthäusern mit

Vollpension (Albanien)

Ausflüge, Wanderungen und Eintritte gemäss Programm

Schweizer Reiseleitung und lokaler Guide

Nicht inbegriffen

Persönliche Auslagen und Trinkgelder

Versicherung

Gut zu wissen

Einfache Tageswanderungen von 3 bis 4 Stunden, Albanien bis 6 Stunden auf guten Wegen. Die Wanderungen können auch ausgelassen werden. (Ausser Tag 5 in Albanien)

Organisation und Buchung

Globotrek, Neuengasse 30, 3001 Bern Für weitere Informationen und Detailprogramm: Tel. 031 313 00 10, info@globotrek.ch, www.globotrek.ch