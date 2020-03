Vaterfreuden in Corona-Zeiten – Ex-YB-Trainer Uli Forte wird erstmals Vater Der frühere YB-Trainer Uli Forte und seine Berner Ehefrau Caroline sind am Freitag Eltern eines Sohnes geworden. Stefan Schnyder

Uli Forte war von 2013 bis 2015 Trainer der Berner Young Boys. Foto: Adrian Moser

Babyglück beim früheren YB-Trainer Uli Forte und seiner Berner Ehefrau Caroline Forte. Der im Februar entlassene GC-Trainer veröffentlichte auf Twitter ein Bild, das die stolzen Eltern mit ihrem Sohn Matteo Leano Cristiano zeigt. Das Baby ist am Freitag in einem Zürcher Privatspital auf die Welt gekommen. «Wir sind sehr dankbar, in dieser schweren Zeit diesen einmaligen Moment verkünden zu dürfen», schreibt Forte. Das Baby sei «fit und munter», und seiner Frau gehe es gut.