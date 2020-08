Ermittlungen gegen den US-Präsidenten – Fall Trump wird gross und grösser Donald Trumps Anwälte wollen die Herausgabe seiner Steuerunterlagen verhindern. Die New Yorker Justiz ermittelt auch wegen Verdachts auf Bank- und Versicherungsbetrug. Reymer Klüver

Follow the money – folge dem Geld: Ein Demonstrant erinnert mit Blick auf den Fall Trump vor dem Obersten Gericht in Washington an die Methode, mit der der Watergate-Skandal aufgedeckt wurde. Foto: Jonathan Ernst (Reuters)

Die Ermittlungen der New Yorker Staatsanwaltschaft gegen Donald Trump sind deutlich umfangreicher und für den US-Präsidenten potenziell folgenschwerer als bisher bekannt. Aus einem Schreiben an das Bundesgericht für den südlichen Teil des Bundesstaats New York geht hervor, dass Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance wegen Verdachts auf Bank- und Versicherungsbetrug gegen den Präsidenten ermittelt. Bisher war lediglich bekannt, dass die New Yorker Justiz Trump mutmasslich illegale Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen im Wahlkampf 2016 vorwirft, mit denen er Affären gehabt haben soll.

Wert von Immobilien bewusst übertrieben

Die im Zuge der Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft erhobene Forderung nach Einblick in Trumps Steuerunterlagen der vergangenen acht Jahre erscheint damit in einem ganz anderen Licht. Zwar konkretisiert die Ermittlungsbehörde in dem Schreiben an das Gericht nicht die möglichen Vorwürfe gegen den Präsidenten (das ist in den USA erst nach einer förmlichen Anklage erlaubt). Aber sie betont, dass es Hinweise auf «mutmasslich umfangreiches und fortgesetztes kriminelles Handeln» in Trumps Unternehmen gebe. Die Behörde verweist auf Berichte unter anderem der «Washington Post», denen zufolge Trump sein Vermögen und den Wert seiner Immobilien gegenüber Banken und Versicherungen bewusst übertrieben haben soll, um günstigere Konditionen zu erhalten.

Hinweise auf «umfangreiches kriminelles Handeln»: Der New Yorker Bezirksanwalt Cyrus R. Vance Jr. ermittelt nicht nur wegen mutmasslicher Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen gegen Trump . Foto: Brendan McDermid (Reuters)

Trump hatte seiner Steuerkanzlei untersagt, die Steuerunterlagen der Justiz zu überlassen. Seine Anwälte beanspruchten darüber hinaus generell Immunität für ihn, solange er im Weissen Haus amtiert. Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin auf Herausgabe der Unterlagen geklagt. Sie verlangte die Herausgabe der Geschäftsunterlagen wie auch der persönlichen Steuererklärungen Trumps seit 2011.

Ursprünglich hatte dieser im Präsidentschaftswahlkampf 2016 die Veröffentlichung seiner Steuererklärungen angekündigt, es aber dann nie gemacht. Die Veröffentlichung der Steuerunterlagen ist seit fast einem halben Jahrhundert üblich bei Präsidentschaftsbewerbern in den Vereinigten Staaten.

Die Justiz hat das Recht, Beweismaterial einzusehen, und zwar bei jedem. Seit den Anfängen der Republik schliesst das den Präsidenten ein.» Urteil des amerikanischen Obersten Gerichts vom Juli 2020

Der Rechtsstreit zwischen der New Yorker Staatsanwaltschaft und dem Präsidenten über die Herausgabe der Unterlagen hatte sich fast ein Jahr lang hingezogen und war im Juli vom Supreme Court entschieden worden. Die Obersten Richter verweigerten Trump die angestrebte Immunität vor Strafverfolgung und überliessen dem New Yorker Bezirksgericht die Entscheidung über die Herausgabe der Steuerunterlagen. «In unserem Rechtssystem», so schrieben die Richter in einer Grundsatzentscheidung, «hat die Justiz das Recht, Beweismaterial einzusehen, und zwar bei jedem. Seit den Anfängen der Republik schliesst das den Präsidenten ein.» (Lesen Sie hier den Kommentar zum Urteil des Obersten Gerichts.)

«Schikanierung» des Präsidenten

Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft Trumps Anwälten nun Verzögerungstaktik vor. Sie würden versuchen, das Ermittlungsverfahren gegen den Präsidenten mit immer neuen Einwänden so in die Länge zu ziehen, dass mögliche Straftaten verjähren könnten. Die Anwälte hatten die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft als «völlig übertrieben» bezeichnet und der New Yorker Justiz die «Schikanierung» des Präsidenten vorgeworfen. Auch um diesem Eindruck entgegenzutreten, dürfte sich Bezirksanwalt Vance entschlossen haben, den wahren Umfang der Ermittlungen öffentlich zu machen.

Bisher war lediglich bekannt, dass die New Yorker Staatsanwaltschaft einem Verdacht im Zusammenhang mit den mutmasslichen Schweigegeldzahlungen Trumps an ein Playboy-Model und eine Pornodarstellerin ermittelte. Trump soll mit beiden Frauen aussereheliche Sexaffären gehabt haben, ihnen aber hohe Summen gezahlt haben, um zu vermeiden, dass sie Details während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 ausbreiten. Die New Yorker Staatsanwaltschaft geht dabei dem Vorwurf nach, dass Trump Unterlagen seines Immobilien-Unternehmens fälschen liess, um die Zahlungen an die beiden zu verbergen.

Die «schlimmste Hexenjagd in der amerikanischen Geschichte»: US-Präsident Donald Trump weist die neuen Anschuldigungen als politisch motiviert zurück. Foto: Jonathan Ernst (Reuters)

Der Präsident selbst wies die neuen Anschuldigungen als politisch motiviert zurück. Wie bereits oft zuvor nannte er sie Teil der von den Demokraten angezettelten «schlimmsten Hexenjagd in der amerikanischen Geschichte», die sich allein gegen ihn richte. «Es ist eine schreckliche Sache, die sie da machen», sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus.

Steuererklärung vorerst nicht öffentlich

Auch wenn die New Yorker Staatsanwaltschaft am Ende mit ihrer Klage auf Herausgabe der Steuerakten Erfolg haben sollte, dürfte ihr Inhalt so schnell nicht öffentlich werden – zumal nicht vor der Präsidentschaftswahl im November. Die Unterlagen würden weiterhin der Geheimhaltung unterliegen, solange die Ermittlungen laufen. Erst wenn sie als Beweismaterial in einem Gerichtsverfahren eingeführt werden sollten, würden sie öffentlich einsehbar sein.